У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в воскресенье недалеко от северо-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 21:05 по местному времени (16:05 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 24,6 км от города Илань, а очаг залегал на глубине 66,7 км под морским дном.

Колебания почвы также ощущались в городах Синьбэй, Тайбэй, Тайчжун, Таоюань и в ряде уездов. Данных о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит - так называемых филиппинской и евразийской. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.