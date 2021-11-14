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В Сербии перевернулся автобус с мигрантами

По данным агентства Tanjug, в результате аварии погибли два человека, еще 20 госпитализированы с тяжелыми травмами

БЕЛГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Автобус, перевозивший мигрантов, перевернулся вблизи города Пирот на востоке Сербии. Как сообщило в воскресенье агентство Tanjug, в результате аварии погибли два человека, еще 20 госпитализированы с тяжелыми травмами.

По информации агентства, среди пострадавших в основном несовершеннолетние. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Полиция города Пирот арестовала водителя автобуса.

По данным правоохранителей, водитель, перевозивший мигрантов, нарушил скоростной режим и врезался в фонарный столб. В результате столкновения машина перевернулась.

Балканы являются одним из маршрутов миграции с Ближнего Востока в Западную Европу. Во время пика миграционного кризиса в 2016-2018 годах через территорию Сербии прошло свыше 1 млн мигрантов.

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