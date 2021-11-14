В Челябинской области двое детей утонули в реке

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Двое детей утонули на реке в поселка Бреды в Челябинской области. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по региону.

"Сегодня днем, в 14:45 местного времени, в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях чрезвычайного ведомства Южного Урала от диспетчера ЕДДС Брединского муниципального района поступило сообщение о происшествии на реке Сынтасты поселка Бреды. Прибывшие к месту вызова сотрудники 57-й ПСЧ Карталинского пожарно-спасательного отряда на удалении трех метров от берега из воды извлекли тела двух детей, мальчиков. Ориентировочный возраст - девять-десять лет (точный возраст и личности устанавливаются)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, к месту происшествия выезжали 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники, в том числе от МЧС было пять человек и две единицы техники. В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых.