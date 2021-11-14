СМИ: армейский пикап перевернулся на северо-западе Мексики

МЕХИКО, 14 ноября. /ТАСС/. Пикап Вооруженных сил Мексики в воскресенье перевернулся во время преследования подозрительного автомобиля в районе Лердо в северо-западном штате Дуранго. В ДТП погибли пятеро военнослужащих, еще один получил травмы, сообщила радиостанция Formula.

Состояние пострадавшего солдата оценивается как тяжелое. Он был доставлен в военный госпиталь города Торреон, где ему оказывается необходимая помощь. Официального подтверждения информации об автокатастрофе со стороны военного ведомства пока не поступало.