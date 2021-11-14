В Подмосковье столкнулись три машины

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на автодороге А-107 в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

"В 20:00 мск на 105-м километре автодороги А-107 маршрутное транспортное средство "Мерседес" без пассажиров совершило попутное столкновение с легковым автомобилем "Опель", после чего "Опель" столкнулся с легковушкой "Тойота". В результате ДТП пострадали 4 человека, которые находились в автомобиле "Опель", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших один ребенок. Полицейские устанавливают причины ДТП.