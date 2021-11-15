Следователи начали проверку после ЧП на НЛМК в Липецке

ТАСС, 14 ноября. Следственное управление (СУ) СК по Липецкой области сообщило о начале проверки после ЧП на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), в результате которого пострадала женщина.

"СУ СК по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту возгорания. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой в том числе и следователи-криминалисты", - говорится в сообщении СК по региону.

Следователи проводят осмотр, выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают должностных лиц, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Вечером в воскресенье на НЛМК произошло ЧП. По данным компании, речь идет о хлопке с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Источник в экстренных службах назвал случившееся взрывом. По факту ЧП проверку начала прокуратура Липецкой области.

В НЛМК и ЕДДС по Липецку сообщили об одном пострадавшем, он передан бригаде скорой помощи.

Новолипецкий металлургический комбинат - одна из крупнейших металлургических компаний мира с активами в России, странах ЕС и США. Предприятие производит полный цикл продукции - от сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции - плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году НЛМК стал крупнейшим в России производителем стали.