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Премьер Великобритании выразил сочувствие пострадавшим при взрыве в Ливерпуле

Борис Джонсон также поблагодарил спасателей и сотрудников полиции за быстрое реагирование и профессионализм

ТАСС, 15 ноября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сочувствие пострадавшим в результате взрыва, произошедшего 14 ноября рядом с больницей в Ливерпуле.

"Мои мысли со всеми теми, кого затронул сегодня ужасный инцидент в Ливерпуле", - написал Джонсон в Twitter. Он также выразил благодарность спасателям и сотрудникам полиции "за их быстрое реагирование и профессионализм".

Как сообщило агентство PA, в воскресенье днем произошел подрыв автомобиля, предположительно такси, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал. Трое мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет были задержаны в рамках закона о противодействии терроризму, хотя официально британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт. Больница в Ливерпуле, рядом с которой прогремел взрыв, ввела временный запрет на посещение пациентов.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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