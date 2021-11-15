В Мали при нападении боевиков погибли не менее четырех военнослужащих

ТАСС, 15 ноября. По меньшей мере четверо военнослужащих правительственной армии Мали погибли, 14 получили ранения в воскресенье в результате нападения вооруженных боевиков. Об этом сообщается на сайте вооруженных сил страны.

По информации военных, трое пострадавших были эвакуированы на вертолете для оказания им медицинской помощи. Начальник Генштаба Мали выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок длится с 2012 года.