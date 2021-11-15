Резкое воспламенение газовоздушной смеси произошло в гараже Бузулука Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Шесть автомобилей и три гаража повреждены в результате резкого воспламенения газовоздушной смеси ночью в понедельник в Бузулуке Оренбургской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.

"Произошло резкое воспламенения газовоздушной смеси в одном из гаражей без дальнейшего горения. В результате, по предварительной информации, пострадало шесть легковых автомобилей (из которых два автомобиля находились внутри гаражей; три автомобиля были припаркованы возле гаражей) и конструкции трех гаражей. Частично повреждено остекление в шести квартирах жилого дома по ул. Ленина и остекление в трех квартирах двухэтажного жилого дома по ул. Рожкова. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, к ликвидации последствий происшествия привлечен 21 человек, восемь единиц техники. По данным пресс-службы УМВД России по Оренбургской области, все обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает оперативно-следственная группа МО МВД России "Бузулукский" и другие экстренные службы.