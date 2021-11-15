В ДТП с грузовиком в Приморье погибли пассажиры угнанной машины, которую вел подросток

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Два пассажира угнанного автомобиля, которым управлял 17-летний подросток, погибли в ДТП с большегрузом в Приморье. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба территориального управления МВД.

"На 606-м км автодороги Хабаровск - Владивосток столкнулись легковой автомобиль Toyota Corolla и большегруз Volvo. За рулем Toyota Corolla находился 17-летний подросток. По предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги на главную он не уступил дорогу большегрузному транспортному средству, спровоцировав ДТП. Водитель Toyota Corolla получил травму предплечья и был госпитализирован, его пассажиры - молодые люди в возрасте 16 и 18 лет - скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Установлено, что несовершеннолетний водитель не имел водительских прав, Toyota находилась в розыске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") и ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения").