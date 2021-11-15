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Водитель такси предотвратил трагедию в Ливерпуле, закрыв смертника в машине

Водитель был госпитализирован с травмами и ожогами
© Peter Byrne/PA via AP

ТАСС, 15 ноября. Водитель такси Дейв Перри смог спасти потенциальных жертв от взрыва, прогремевшего в воскресенье днем рядом с больницей в Ливерпуле. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

По его данным, Перри выпрыгнул из машины и запер двери, оставив внутри пассажира, у которого было взрывное устройство. Как передает таблоид, человек, оставшийся в такси, - единственный, кто погиб при взрыве. Водитель был госпитализирован с травмами и ожогами.

Как сообщило ранее агентство PA, в воскресенье днем в Ливерпуле произошел подрыв автомобиля, предположительно, такси, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал. Трое мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет были задержаны в рамках закона о противодействии терроризму, хотя официально британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт. Больница в Ливерпуле, рядом с которой прогремел взрыв, ввела временный запрет на посещение пациентов.

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