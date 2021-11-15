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Пандемия COVID-19

МВД на Урале проверит данные о палочной системе штрафов за нарушение ограничительных мер

В интернете ранее появилась информация о документе для сотрудников полиции с указанием, сколько протоколов за нарушение ограничительных мер в день должен составить каждый из них

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Главное управление МВД по Свердловской области проверит информацию о палочной системе, которая якобы установлена для сотрудников по штрафам за нарушение ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы главка полиции Валерий Горелых.

Интернет-портал Е1 сообщил, что сотрудники отделов полиции в Екатеринбурге получили документ, где указано, сколько протоколов за нарушение ограничительных мер в день должен составить каждый из них. Журналисты также опубликовали фотографию документа.

"В системе МВД уже достаточно давно так называемая палочная система официально отменена. Насколько присланная в редакцию фотокопия документа соответствует действительности, это еще предстоит установить. Об этом факте мной доложено руководству для принятия мер реагирования", - сказал Горелых.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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