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Прокуроры проверят сообщения о загрязнении реки старателями в Хабаровском крае

По предварительной информации, в реку сбрасывают отходы деятельности золотодобывающего предприятия

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура в Хабаровском крае начала проверку факта загрязнения реки золотодобытчиками. Об этом ТАСС сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

"Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщениям, выявленным при мониторинге СМИ. Также поступило такое обращение", - сказали в прокуратуре.

В соцсетях и СМИ распространяется информация о загрязнении таежной реки Катэн в районе имени Лазо, которое заметили отправившиеся на лов рыбаки. В реку, предположительно, сбрасываются отходы деятельности золотодобывающего предприятия.

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