Прокуроры проверят сообщения о загрязнении реки старателями в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура в Хабаровском крае начала проверку факта загрязнения реки золотодобытчиками. Об этом ТАСС сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

"Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщениям, выявленным при мониторинге СМИ. Также поступило такое обращение", - сказали в прокуратуре.

В соцсетях и СМИ распространяется информация о загрязнении таежной реки Катэн в районе имени Лазо, которое заметили отправившиеся на лов рыбаки. В реку, предположительно, сбрасываются отходы деятельности золотодобывающего предприятия.