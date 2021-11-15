Полиция возбудила дело после нападения четверых мужчин на больницу под Тулой

ТУЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с инцидентом в городской клинической больнице города Новомосковска Тульской области, в которую вечером 14 ноября ворвались четверо мужчин и устроили погром. Расследование проводит полиция, оно находится на контроле прокуратуры, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах"), его расследование на контроле прокуратуры города Щекино", - сказали в прокуратуре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Тульской области, в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС о том, что, предположительно, четверо родственников одного из пациентов устроили скандал, врачи вызвали полицию. По данным ряда региональных СМИ, мужчины напали на охранника, сломали дверь, разбили телефон.