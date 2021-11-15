Власти Новосибирска сообщили о превышении дозы препарата в терапии умершего мальчика с СМА

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Доза препарата "Рисдиплам" для шестилетнего мальчика со спинально-мышечной атрофией (СМА) в Новосибирске, который, по данным местных СМИ, умер из-за нехватки терапии, была самовольно увеличена законным представителем ребенка без консультации с медиками. Препарат поступал для лечения мальчика бесперебойно, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

Ранее местные СМИ со ссылкой на фонд "Звезда на ладошке" опубликовали информацию о смерти шестилетнего мальчика в Новосибирске, у которого были проблемы со своевременным получением терапии от СМА. После этого прокуратура и Следственный комитет организовали проверки обеспечения медицинскими препаратами от спинально-мышечной атрофии.

"Законным представителем данного ребенка самовольно, без консультации с лечащим врачом и профильными специалистами Министерства здравоохранения Новосибирской области была увеличена доза лекарственного препарата. Даже с учетом увеличившегося расхода препарата выданного ранее количества, по информации, предоставленной законным представителем ребенка, было достаточно для обеспечения лечения до 7 декабря 2021 года. После того, как законный представитель ребенка уведомил Минздрав о самостоятельном увеличении суточной дозы препарата, министерство сделало разнарядку для пациента на два флакона "Рисдиплама", закупленного за счет средств областного бюджета", - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве сказали, что мальчик получал препарат бесперебойно с ноября 2020 года: сначала по программе раннего дорегистрационного доступа, затем, с июня 2021 года, лекарственное обеспечение мальчика осуществлял Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными заболеваниями "Круг добра".

Спинальная мышечная атрофия - наследственное заболевание с поражением или потерей двигательных нейронов, у детей встречается один раз на 7 тыс. новорожденных. Для лечения применяются препараты "Золгенсма" и "Спинраза".

Фонда "Круг добра" создан в соответствии с январским указом президента Владимира Путина. Среди приоритетных задач - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми заболеваниями.