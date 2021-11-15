Суд в Оренбуржье запретил сайты о незаконных операциях с "Пушкинской картой"

ОРЕНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Бугурусланская межрайонная прокуратура в Оренбургской области выявила в интернете сайты с информаций о незаконных операциях с "Пушкинской картой" и добилась в суде запрета распространения данной информации. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"В свободном доступе, на сайтах, регистрация на которых не требовалась, размещена информация, пропагандирующая способы получения наличных денежных средств, находящихся на "Пушкинской карте", а также способы приобретения билетов на мероприятия, не предусмотренные принятой программой "Пушкинская карта". <…> Решением Бугурусланского районного суда требования межрайонного прокурора полностью удовлетворены", - сказано в распространенном сообщении.

По запросу ТАСС в пресс-службе ведомства уточнили, что подобное исковое заявление удовлетворено впервые в регионе.

В прокуратуре также напомнили, что снятие наличных денег с "Пушкинской карты" не допускается. "Снять с нее средства не получится, как и пополнить: картой можно оплачивать только билеты на культурные мероприятия, остальные операции по ней невозможны, кроме покупки и возврата ранее купленных билетов", - отмечается в сообщении.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги на нее перечисляет государство. Программа доступна для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, в 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России.