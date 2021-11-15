В центре Москвы из квартиры похитили старинные иконы и картины Врубеля и Бурлюка

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Старинные иконы, антиквариат и картины, написанные Михаилом Врубелем и Давидом Бурлюком, похищены из квартиры в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, подозреваемые в преступлении задержаны.

"Установлено, что злоумышленники, находясь в одной из квартир на Большой Пионерской улице, путем свободного доступа похитили работы известных художников, в частности, М. А. Врубеля и Д. Д. Бурлюка, старинные иконы, а также различные антикварные предметы, датированные XII-XVIII веками, принадлежащие 36-летнему жителю столицы. Согласно экспертному заключению, данные предметы представляют собой культурную ценность", - говорится в сообщении.

По данным главка, полицейские задержали 53-летнего мужчину и 78-летнюю женщину, которые подозреваются в хищении картин и предметов старины. Возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"), подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.