Жителя Волгоградской области отправили в колонию за хранение 18 тыс. бутылок спирта

ВОЛГОГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя за хранение 18 тыс. бутылок этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Об этом в понедельник сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Ленинский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего ранее судимого жителя города Волжского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ ("Хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере"). Суд приговорил фигуранта уголовного дела к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала она, добавив, что сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято порядка 18 тыс. бутылок этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

По данным прокуратуры, обвиняемый незаконно хранил этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию общей стоимостью более 4 млн рублей в арендованных им складских помещениях в городе Ленинске, а также по месту своего проживания. Сообщается, что свою вину он не признал, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.