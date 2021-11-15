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При опрокидывании "Газели" в Нижегородской области пострадали три человека

На месте ДТП работают полицейские

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Автомашина "Газель" съехала с дороги и опрокинулась на трассе в Воскресенском районе Нижегородской области. По предварительной информации, в результате аварии три человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, сегодня около 08:20 мск в Воскресенском районе произошел съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля "Газель". Предварительно, три человека обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают полицейские, выясняются все обстоятельства аварии.

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РоссияНижегородская область
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