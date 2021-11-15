СК возбудил уголовное дело после ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате

ТАСС, 15 ноября. Уголовное дело из-за нарушений требований промышленной безопасности возбудили после ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), где пострадала женщина. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 14 августа на территории угольного склада промышленного предприятия в результате нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание с частичным обрушением кровли. Машинист питателя углеподготовительного цеха с ожогами более 50% тела госпитализирована в медицинское учреждение.

"В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе с целью установления степени тяжести причиненного работнице предприятия вреда здоровью", - сообщает СК.