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В промзоне Невинномысска произошла разгерметизация цистерны с аммиаком

В результате инцидента пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Разгерметизация цистерны с остатками аммиачной смеси произошла в промышленной зоне Невинномысска, пострадавших нет. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

"В 09:10 мск на открытой территории в промышленной зоне произошел локальный пропуск на фланцевом соединении резервной цистерны с остаточным содержанием азото-аммиачной газообразной смеси. Пропуск оперативно ликвидирован работниками предприятия", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что горения нет. Погибших и пострадавших нет. Угроза для жизни и здоровья населения отсутствует.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел на АО "Невинномысский Азот".

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