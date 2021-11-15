Полиция Кемеровской области задержала мужчину, угрожавшего ножом пассажирам автобуса

КЕМЕРОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 50-летнего мужчину, который в городе Прокопьевске Кемеровской области угрожал ножом пассажирам и водителю рейсового автобуса. Возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

"Сотрудники полиции при содействии граждан задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель. Автоинспекторы изъяли у мужчины нож и доставили его в отдел полиции. Следователем отдела полиции "Тырган" ОМВД России по г. Прокопьевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный мужчина был пьян. Угрожая пассажирам и водителю ножом, он требовал отдать ему деньги. В соответствии с уголовным законодательством ему может грозить до 10 лет лишения свободы.