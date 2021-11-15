Полицейского в Марий Эл осудили на три года колонии за избиение задержанного

15 ноября. ТАСС. Суд Марий Эл признал виновным бывшего замначальника отдела - начальника полиции МО МВД России "Советский" виновным в превышение должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Марий Эл.

"Следствием и судом установлено, что 30 июня 2021 года заместитель начальника отдела - начальник полиции межмуниципального отдела МВД России "Советский" в отделе полиции в поселке Советский Республики Марий Эл в ходе разбирательства с доставленным избил его руками и ногами",- указано в сообщении пресс-службы.

Он признан виновным в совершении преступления по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. По результатам служебной проверки МВД по Республике Марий Эл обвиняемый уволен с занимаемой должности.

Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.