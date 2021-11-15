СК в Томске проверяет обстоятельства смерти сторожа заимки, к которому не вылетел вертолет

ТАСС, 15 ноября. Следственный комитет в Томской области организовал доследственную проверку по факту смерти 58-летнего сторожа заимки в заброшенной труднодоступной деревне в Молчановском районе, на помочь к которому своевременно не вылетел вертолет со спасателями. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, мужчина ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью, который не мог вылететь из-за нелетной погоды. Следователи Молчановского межрайонного следственного отдела в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, родственники погибшего сообщили в ЕДДС о том, что ему требуется медицинская помощь. Волонтеры с фельдшером смогли добраться на заимку только через два дня после поступления сигнала о помощи.

"Оперативно отправить на помощь вертолет не давала погода. Вариант с аэролодкой не сработал по двум причинам - высокие торосы на Оби и Чулыме, которые необходимо было пересечь по пути, а также технические возможности лодки. Было решено отправить на место пешую группу из волонтеров местной пожарной части и фельдшера. Передвигаясь по тонкому льду рек в связке, они смогли добраться до заимки, но, к сожалению, было уже поздно", - пояснил журналистам начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.