Дело о ДТП с шестью погибшими возбудили в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Саткинском районе Челябинской области возбудили уголовное дело о гибели шести человек при столкновении двух автомобилей, произошедшем в субботу на федеральной трассе М-5 "Урал". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В отделе МВД России по Саткинскому району следователем возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек") УК РФ. Проводятся следственные действия", - сказали в пресс-службе.

В субботу со ссылкой на сайт "МВД-медиа" сообщалось, в Саткинском районе, по предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer 1984 года рождения, совершая обгон, допустил столкновение с автомашиной LADA Kalina, которая двигалась во встречном направлении под управлением мужчины 1995 года рождения. После этого LADA съехала в кювет и перевернулась. В ДТП погибли шесть человек, включая водителей, травмы получила пассажирка отечественного автомобиля, она госпитализирована.