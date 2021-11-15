Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района Подмосковья

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Прокуратура обжалует оправдательный приговор бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову по уголовному делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Прокуратурой Московской области готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Подольским городским судом на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района", - сообщает надзорное ведомство.

В понедельник Подольский городской суд огласил оправдательный приговор Кулакову. Как сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев, присяжные 27 октября вынесли оправдательный вердикт Кулакову, тогда же он был отпущен из-под ареста. Перед присяжными стояли четыре вопроса: было ли убийство; если было, то совершил ли его Кулаков; виновен ли Кулаков и заслуживает ли он снисхождения. На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два - отрицательно, соответственно вопрос о снисхождении был снят.

Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю заместителя главы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков вину не признал. Он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.