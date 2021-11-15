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СМИ: россиянин получил месяц тюрьмы в Черногории за сопротивление полиции

Как сообщает портал CdM, он бросал в полицейских бутылки и стулья

БЕЛГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Гражданин России Е. Л. (полное имя не называется) отправится в тюрьму на месяц за сопротивление сотрудникам полиции Черногории. Об этом сообщил в понедельник черногорский портал CdM.

По его информации, 30-летний россиянин отказался выполнять требования черногорской полиции, бросал в полицейских бутылки и стулья. При этом причины задержания россиянина не уточняются. "Обвиняемый вчера вечером в здании, расположенном в поселке Белаштица, мешал работе полицейских города Будва, которые выполняли свои обязанности, пытаясь задержать его и доставить в полицейский участок. Он бросал в них стеклянные бутылки и стулья", - цитирует портал судью Марко Джукановича.

Нарушителя доставили в полицию, после чего состоялось срочное заседание суда, по решению которого мужчину отправили в тюрьму на 31 день, сообщает портал.

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