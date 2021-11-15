Дело бизнесмена из "лондонского списка" Каковкина возвращено в апелляционную инстанцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Кассационный суд вернул в апелляционную инстанцию дело предпринимателя из "лондонского списка" Андрея Каковкина, осужденного на три года колонии, которые ранее были заменены на условное наказание. Об этом в понедельник сообщила ТАСС адвокат Ольга Селихова.

Каковкин являлся участником так называемого лондонского списка и вернулся из-за границы в Россию в 2018 году. В октябре 2019 года его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и приговорили к трем годам колонии общего режима. В январе 2020 года апелляционная инстанция заменила реальный срок на условный. В августе 2021 года Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил предпринимателя к 4,5 года колонии общего режима в рамках другого дела - о хищении почти 21 млн рублей.

"Мы просили отменить приговор [по первому делу] и вернуть дело прокурору. Суд вернул дело в апелляцию", - сказала собеседница агентства, добавив, что в суде апелляционной инстанции дело, скорее всего, рассмотрят в январе.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения.

В Россию из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Андрей Каковкин, Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.