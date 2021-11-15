Экс-главу самарского поселка осудили условно за халатность, из-за которой погиб ребенок

САМАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Суд признал виновным бывшего главу поселка Богатое в Самарской области в служебном подлоге и халатности, в результате чего погиб мальчик. Мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Кроме того, суд на тот же срок лишил его права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 5 августа 2019 года в поселке Заливном Богатовского района на мальчика упала ветвь тополя. Позже он умер в больнице от полученных телесных повреждений.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, с октября 2015 года по август 2019-го к главе поселка неоднократно обращались жители Заливного с письменными и устными заявлениями о необходимости вырубить сухостойные деревья на территории поселка. Однако обращения были проигнорированы.

Помимо этого, в сентября 2019 года осужденный от лица администрации поселка заключил с предпринимателем контракт, по которому организация должна была спилить аварийные деревья и вывезти остатки. Однако в ноябре глава поселка подписал акт приемки услуг, в котором указал ложные сведения о погрузке спиленных деревьев в размере не менее 43 тонн. На расчетный счет предпринимателя перечислили средства несмотря на то, что фактически услуги не были оказаны, отметили в СК.

В прокуратуре области отметили, что приговор в законную силу не вступил.