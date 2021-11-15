Информация о минировании Останкинской телебашни оказалась ложной

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты не нашли взрывоопасных предметов в ходе проверки Останкинской телебашни в Москве после сообщения о минировании. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в Останкинской телебашне и на прилегающей территории обнаружены не были. Информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

Днем 15 ноября поступило сообщение от неизвестного о том, что в Останкинской телебашне заложено взрывное устройство. В целях безопасности были эвакуированы порядка 150 человек. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.

Пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети подтвердила ТАСС данную информацию. "Территория обследована кинологами, информация не подтвердилась", - сказали в пресс-службе, уточнив также, что сообщение о минировании поступило по электронной почте. В соответствии с регламентом, информация была передана в правоохранительные органы, и приняты меры для безопасности людей.