Полиция в Иванове ищет пропавшую семилетнюю девочку

ИВАНОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Личный состав Ленинского отдела полиции в Иванове поднят по тревоге из-за пропажи семилетней девочки, которая в понедельник днем вышла из детского дома творчества и до сих пор домой не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Сотрудники полиции просят граждан оказать содействие в установлении местонахождения несовершеннолетней 2014 года рождения, проживающей в городе Иваново на улице Колотилова", - говорится в сообщении.

В понедельник около 15:30 первоклассница вышла из детского дома творчества №3 и до настоящего времени домой не вернулась. Школьница была одета в зеленый спортивный костюм, черную куртку до пояса, белые высокие кроссовки и серую шапку.