Петербуржец пытался отсудить 30 млн рублей, исчезнувшие с его счетов в Сбербанке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Суд в Петербурге взыскал с ПАО "Сбербанк России" почти 18 млн рублей по гражданскому иску одного из VIP-клиентов. Мужчина потерял со своих счетов более 30 млн рублей, предположительно, в результате мошенничества одного из сотрудников банка, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"В ходе следственных действий было установлено, что ответчик путем банковских операций, которых истец не совершал, утратил принадлежащие истцу денежные средства на общую сумму 30 059 900 рублей. Таким образом, поскольку банк не обеспечил сохранность принадлежащих истцу денежных средств, в результате действий сотрудника банка истцу были причинены убытки, также истец понес нравственные страдания, в том числе как потребитель финансовых услуг", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 года истец обнаружил, что с июня 2016 года по январь 2018-го с его счетов было необоснованно списано свыше 30 млн рублей. На письменные претензии с требованием вернуть деньги банк ответил мужчине отказом, после этого он обратился в полицию. 16 апреля того же года было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

На заседании истец пояснил, что в связи с присвоением ему статуса VIP-клиента в банке за ним закрепили персонального менеджера. Сотрудник убедил мужчину в том, что по его профессиональному совету тот сможет размещать свои деньги на счетах, которые дают максимальный процент в тот или иной период. Затем, пользуясь доверием клиента, сотрудник совершал неправомерные переводы для хищения средств с его счетов. По мнению истца, 14,5 млн рублей служащий банка перевел на счет другого лица, а еще 5,7 млн обналичил. Сверх того, 9,8 млн рублей клиент просил вернуть, взыскав по ним также неустойку в размере 1,4 млн рублей, а также потребовал компенсации морального вреда в размере 20 млн рублей и уплаты штрафа.

В подтверждение операций по списанию средств суд получил от сторон копии (оригиналы были изъяты в материалы уголовного дела) банковских документов, подписанных от имени истца. По ним суд назначил почерковедческую экспертизу, которая показала, что в некоторых бумагах подпись поставлена не самим клиентом. В других оспариваемых случаях истец лично являлся в банк для подтверждения совершения операций либо вводил пин-код, поэтому требования по ним суд оставил неудовлетворенными.

В результате Красногвардейский районный суд взыскал со Сбербанка 10,5 млн рублей денежных средств с неустойкой в размере 1,4 млн рублей, моральную компенсацию в 20 000 рублей в пользу истца, а также 5,9 млн рублей штрафа. Обе стороны не согласились с решением и подали апелляционные жалобы. ТАСС направил запрос в пресс-службу Сбера.