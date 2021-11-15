СК проверит видео с насилием в отношении постояльцев дома престарелых в Мытищах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку после публикации видео с насилием персонала над постояльцами дома престарелых в Мытищах. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в частности, на видео запечатлен фрагмент, где одна из постояльцев заведения привязана к кровати.

"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены сотрудники и руководство пансионата, постояльцы заведения, а также будет дана правовая оценка действиям персонала", - сказала Врадий.

Прокуратура также проводила проверку частного дома престарелых в Мытищах и выявила нарушения. "Установлено, что в частном жилом доме в городском округе Мытищи оказывались социальные услуги с круглосуточным проживанием более 20 престарелых граждан. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале. Сейчас решается вопрос о предъявлении искового заявления о прекращении деятельности по предоставлению социальных услуг по размещению пожилых людей в пансионате.

"Кроме того, в связи с размещенными в СМИ сведениями о применении насилия в отношении постояльцев дома престарелых информация направлена в МУ МВД "Мытищинское" для проведения процессуальной проверки", - добавили в прокуратуре.