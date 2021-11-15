Обвинение в мошенничестве предъявили помощнику директора энергокомпании в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Помощнику энергетической компании в Дагестане предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он заключен под стражу. Об этом сообщили в понедельник в следственном управлении СК России по Дагестану.

14 ноября силовики в Дагестане задержали советника генерального директора сетевой компании ООО "Дагэнержи" Замира Абдурагимова. В сентябре обыски проводились в офисах ООО "Электрон", ООО "Дагэнержи" и ООО "СЭНБА" в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере") УК РФ.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан предъявлено обвинение советнику генерального директора территориальной сетевой организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, являясь советником гендиректора территориальной сетевой организации, а фактически руководя ей, по предварительному сговору с другими должностными лицами указанного общества летом 2020 года разработал преступный план "по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком".

"С этой целью обвиняемый и другие участники организованной группы, получив от ПАО "Россети Северный Кавказ" уведомление о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации и предложение представить документы, предоставление которых обязательно для заключения последним договора с обществом, не представили указанные документы, в том числе безотзывную банковскую гарантию, путем сокрытия от своих потребителей факта отсутствия такого договора. С июля 2020 года по июнь 2021-го они получили с них денежные средства за потребленную электроэнергию на сумму свыше 300 млн рублей, которые похитили и распорядились ими по своему усмотрению", - уточнили в ведомстве.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. "Принимаются меры по установлению других участников преступления и привлечению их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.