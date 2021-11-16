Суд Сингапура приговорил гражданина Малайзии к смертной казни за хранение героина

СИНГАПУР, 16 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Сингапура приговорил к высшей мере наказания гражданина Малайзии, который был ранее арестован за хранение наркотиков. Об этом пишет во вторник газета Singapore Star.

Согласно информации следователей, 39-летний Мунусами Рамармут, который последние 14 лет жил и работал в Сингапуре уборщиком помещений, был арестован в 2018 году за хранение примерно 57 грамм героина. Сотрудники Центрального бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили в его мотоцикле несколько контейнеров с запрещенными веществами. Мужчина утверждал, что груз ему передал на хранение его соотечественник, который рассказал, что в коробках находятся украденные мобильные телефоны.

Однако судья Эндрю Лим заявила, что "во время процесса присяжные заседатели не приняли доводы защиты о том, что подсудимый якобы не знал о наличии наркотиков". Кроме того, по ее словам, "обвиняемый не оказал существенную помощь следствию, поэтому приговорен к смертной казни".

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, считаются одними из самых тяжких в Сингапуре. Так, за хранение 15 граммов героина или 30 граммов кокаина грозит смертная казнь. По официальным данным, с 2016 по 2019 годы в стране было приведено в исполнение 25 смертных приговоров, большинство преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотиков.