{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главу свердловского муниципалитета оштрафовали на 10 тыс. рублей за отсутствие маски

Геннадий Макаров пришел без маски на заседание думы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Серовский районный суд Свердловской области оштрафовал главу Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова на 10 тыс. рублей за присутствие на заседании думы без маски. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Да, действительно так. Привлечен к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. Штраф 10 тыс. рублей. <…> Присутствовал на заседании думы без маски", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли суд оштрафовал главу Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области на 15 ноября за все время пандемии в поселке городского типа Сосьва было зарегистрировано 268 заболевших ковидом. В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости ковидом, однако на данный момент он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 168 302 случая заражения, выздоровели 149 517 человек, умерли 7 917 человек. Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 43,7%.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Задержали начальника структурного подразделения Росприроднадзора по ПФО
Он подозревается в превышении полномочий
Читать полностью