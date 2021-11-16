Главу свердловского муниципалитета оштрафовали на 10 тыс. рублей за отсутствие маски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Серовский районный суд Свердловской области оштрафовал главу Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова на 10 тыс. рублей за присутствие на заседании думы без маски. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник.

"Да, действительно так. Привлечен к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. Штраф 10 тыс. рублей. <…> Присутствовал на заседании думы без маски", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли суд оштрафовал главу Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области на 15 ноября за все время пандемии в поселке городского типа Сосьва было зарегистрировано 268 заболевших ковидом. В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости ковидом, однако на данный момент он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 168 302 случая заражения, выздоровели 149 517 человек, умерли 7 917 человек. Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 43,7%.