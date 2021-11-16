Прокуроры на Дальнем Востоке проводят проверку из-за задержки доставки грузов

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки отправки социально-значимых товаров в отдаленные районы Дальневосточного федерального округа, сообщили журналистам в прокуратуре. Проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем Дальнем Востоке в октябре.

"Дальневосточной транспортной прокуратурой в связи с распространением в СМИ публикаций о задержках доставки продуктов питания и товаров первой необходимости в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности организована проверка исполнения федерального законодательства, в том числе обеспечения недискриминационного доступа к портовой инфраструктуре. В целях информационного обмена налажено взаимодействие с органами государственной власти субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в сообщении.

Под руководством Дальневосточного транспортного прокурора состоялось межведомственное совещание с участием представителей аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, межрегионального территориального управления Ространснадзора по округу, руководителей органов исполнительной власти Магаданской, Сахалинской областей, Чукотского автономного округа, Камчатского и Хабаровского краев, администраций морских портов, стивидорных компаний, владельцев портовой инфраструктуры, перевозчиков. По итогам заседания выработаны мероприятия, направленные на бесперебойное выполнение морских перевозок в районы с ограниченным сроком завоза грузов, оптимизацию погрузо-разгрузочной деятельности в портах.

Капитаны морских портов проинформированы о необходимости первоочередной постановки судов к причалам для перевозки социально-значимой продукции, стивидорные компании ориентированы на наращивание объемов перевалки грузов. Судоходными компаниями на каботажные линии дополнительно привлечено восемь контейнеровозов для решения проблем с доставкой товаров.

"В ходе проведенной проверки транспортными прокурорами выявлены отдельные нарушения законодательства о безопасности на морском транспорте при эксплуатации портовых гидротехнических сооружений (причалов) и грузоподъемных механизмов. В целях их устранения руководителям стивидорных компаний внесены представления, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Дальневосточной транспортной прокуратурой согласовано в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта проведение внеплановой проверки основных предприятий, задействованных в доставке контейнеров морским и железнодорожным транспортом.