Около 2 тыс. жителей Сочи остались без воды из-за повреждения водопровода

СОЧИ, 16 ноября. /ТАСС/. Крупная авария произошла на водопроводе в Хостинском районе Сочи из-за несогласованных строительных работ в результате которых был поврежден магистральный водовод. Без питьевой воды остались около 2 тыс. человек, сообщил ТАСС директор сочинского "Водоканала" Антон Денисов.

"В ходе работ, в том числе с применением бурильной спецтехники, был поврежден магистральный водовод диаметром 500 мм. Вода под высоким давлением вырвалась на несколько метров и вызвала локальное подтопление проезжей части и пешеходных зон. Сторонней организации, по вине сотрудников который был поврежден магистральный водовод, будет выставлен счет за понесенные потери. Без питьевой воды остались около 2 тыс. человек", - сказал Денисов.

Авария произошла в районе набережной по улице Ялтинской. Комплекс геодезических работ, который проводила компания, не был согласован с ресурсоснабжающей организацией. Без воды также остались гостиницы и санатории, подключенные к водопроводу.

"Специалисты делают все возможное для скорейшей ликвидации аварии. Завершить необходимый комплекс работ планируется к 20:00. Просим население отнестись к ситуации с пониманием и набраться терпения", - добавил собеседник агентства.