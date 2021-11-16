Полиция проверяет данные о травле диких животных при тренировках собак под Калугой

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Управление МВД по Калужской области начало проверку данных зоозащитников и ряда СМИ о жестком обращении с дикими животными, которых якобы доводят до истощения и избивают на испытательно-тренировочной станции для охотничьих собак в Медынском районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД.

"В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена информация о возможном нарушении закона в отношении животных. Материал передан в территориальные органы полиции для проведения проверки в соответствии с действующим законодательством", - сказали в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на данные активистов зоозащитного движения Helpni о том, что в деревне Адамовское Медынского района действует испытательно-тренировочная станция для охотничьих собак. Отмечается, что там содержатся истощенные дикие животные, в том числе медведь, кабан, барсук, их используют для обучения собак и избивают.

На странице движения Helpni в "Инстаграм" размещен фрагмент видео, снятого якобы на испытательно-тренировочной станции. Зоозащитники в комментарии к записи отметили, что так называемая контактная притравка является незаконной на территории РФ.

Губернатор Владислав Шапша на своей странице во "ВКонтакте" поблагодарил зоозащитников за неравнодушие к проблеме и поручил профильному министерству облправительства связаться с ними для проверки информации. "Могу сказать им спасибо, как минимум, за неравнодушие, а информацию надо проверить. Во-первых, на предмет жестокого обращения с животными, во-вторых, насчет незаконной бизнес-деятельности. Поручаю региональному Минприроды связаться с волонтерами и проверить обнародованную в СМИ информацию", - написал Шапша.

По изложенным фактам также начата прокурорская проверка. "Прокурор области Константин Жиляков поручил организовать проверку информации, появившейся в СМИ, о жестоком обращении с животными на одной из испытательно-тренировочных станций для охотничьих собак", - сказали ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.