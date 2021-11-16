Фельдшера в Хакасии заподозрили в фальсификации сведений о вакцинации 90 человек

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Фельдшера из села Зеленое в Хакасии и ее знакомого подозревают в оформлении за взятки не менее 90 сертификатов о вакцинации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Подозреваемая <...> в период с мая по октябрь 2021 года получила через своего знакомого, а также через иных неустановленных посредников от не менее 90 физических лиц взятку в виде денег в сумме более 90 тыс. рублей за внесение фиктивных сведений в ЕГИСЗ о вакцинации граждан без фактического ее проведения с последующей выдачей справок и сертификатов о вакцинации в целях их дальнейшего предоставления жителями республики по месту требования", - сообщили в СК.

В отношении фельдшера и жителя Черногорска возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия"), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Их деятельность была выявлена сотрудниками ФСБ.