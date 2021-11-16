СМИ: террорист, погибший при взрыве такси в Ливерпуле, лечился в психиатрической больнице

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Мужчина, который в воскресенье предпринял попытку осуществить теракт в Ливерпуле, ранее проходил лечение в психиатрической больнице. Об этом рассказал во вторник телеканалу ITV ливерпульский пастор Малкольм Хитчкотт, у которого дома террорист прожил большую часть 2017 года.

По словам Хитчкотта, 32-летний Имад ас-Свилмин был выходцем из Ирака с сирийскими корнями (по другим данным, он является гражданином Иордании), который прибыл в Великобританию в 2014 году и подал прошение об убежище. В том же году ему было отказано в праве остаться на территории королевства, и с тех пор он добивался пересмотра вынесенного британским МВД решения. По словам Хитчкотта, ас-Свилмин был задержан полицией вскоре после того, как его прошение было отклонено, так как находился на улице с ножом. У него было диагностировано расстройство психики, что послужило основанием для принудительной госпитализации на полгода.

Как рассказал пастор, в 2015 году ас-Свилмин начал посещать кружок изучения Библии в местной церкви, а в 2017 году принял христианство, отказавшись от ислама. Тогда же он изменил имя на Энцо Алмени. По словам Хитчкотта, молодой человек прожил у него восемь месяцев, никогда не выcказывал радикальных взглядов, был "тихим и глубокомысленным". При этом пастор рассказал, что в какой-то момент в поведении его гостя появились легкие странности, он стал очень подозрительным по отношению к окружающим.

Планы террориста

По данным полиции, в последнее время ас-Свилмин проживал на территории общежития для просителей убежища. Какое-то время назад он взял в аренду помещение, где собрал взрывное устройство, начинив его шариками для подшипников. Один из предметов, обнаруженных там при обыске, мог представлять опасность и полицейские взрывотехники в понедельник осуществили его контролируемый подрыв. В правоохранительных органах заявляют, что к настоящему моменту восстановили конструкцию устройства, которое использовал преступник, и выяснили, где и как он приобретал необходимые для его создания компоненты.

К настоящему моменту не ясны ни мотивы преступника, ни потенциальная цель теракта. Согласно одной из изучаемых версий, преступник хотел устроить взрыв в соборе, который расположен рядом с больницей, у которой он попросил остановить такси. Однако не исключено, что террорист направлялся с бомбой именно в медицинское учреждение.

В воскресенье стражи порядка задержали четверых мужчин в возрасте от 20 до 29 лет, которые предположительно могли быть сообщниками преступника. К настоящему моменту все четверо допрошены и отпущены на свободу. По данным британским СМИ, ас-Свилмин не находился под наблюдением спецслужб как лицо, представляющее потенциальную опасность для общества.

Теракт в Ливерпуле

Взрыв в Ливерпуле прогремел утром в воскресенье, а вечером того же дня полиция объявила произошедшее терактом. Террорист привел в действие взрывное устройство на парковке рядом с одной из городских больниц. Избежать жертв удалось благодаря действиям таксиста Дэвида Перри, который, заметив странное поведение пассажира, запер его в автомобиле. Сам Перри успел выскочить из такси за несколько мгновений до взрыва и получил не угрожающие жизни ранения.

Следователи не исключают, что ас-Свилмин планировал совершить теракт в момент, когда по всей стране проводились торжественные церемонии и церковные службы по случаю Дня памяти павших участников войн, и хотел устроить взрыв в людном месте.