Один из руководителей ПФР Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями

ВОЛОГДА, 16 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении одного из руководителей отделения ПФР по Вологодской области, чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом ПФР на 70 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по области.

"Управлением ФСБ России по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей отделения ПФР по Вологодской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, в период 2015-2016 годов в нарушение действующего законодательства РФ и нормативно-правовых актов ПФР России, действуя из корыстных побуждений, содействовал незаконному выводу денежных средств в особо крупном размере с расчетных счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона, что привело к неуплате обязательных отчислений в Пенсионный фонд в размере более 70 млн рублей и невыплате заработной платы 452 жителям Вологодской области на общую сумму 52 млн рублей.

В управлении ФСБ фамилию чиновника не называют, но по распространенным во вторник кадрам оперативно-следственных действий, понятно, что уголовное дело возбуждено в отношении управляющего отделением ПФР Василия Жидкова.

Как уточнили ТАСС в УФСБ, вопрос по мере пресечения еще не решен. В суд соответствующие документы не поступали, добавили в объединенной пресс-службе судов области.