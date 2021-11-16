Тележку с фрагментами тела извлекли из реки Смоленки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Сумку с фрагментами человеческого тела обнаружили во вторник днем в Петербурге в реке Смоленке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили во вторник пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Из материалов уголовного дела следует, что 16 ноября 2021 года во время производства работ по укреплению набережной реки Смоленки в Василеостровском районе была обнаружена тележка, в которой находились части тела неустановленного мужчины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются различные экспертизы.