В Дагестане два ребенка отравились лидокаином

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Два ребенка трех и пяти лет отравились лидокаином в Бабаюртовском районе Дагестана, одного из них врачам удалось спасти, второй умер по пути в больницу. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Врачам Бабаюртовской ЦРБ удалось спасти ребенка, доставленного после передозировки лидокаином на дому. Трехлетний малыш, поступивший в Бабаюртовскую районную больницу 12 ноября в состоянии комы, пришел в себя и стал дышать самостоятельно, без аппарата ИВЛ. Сейчас он переведен из реанимации в отделение, жизни ребенка ничто не угрожает. Его пятилетний брат, тогда же, 12 ноября, скончался по пути в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детям в связи с воспалительными явлениями верхних дыхательных путей по месту их проживания в Хасавюртовском районе была назначена терапия антибиотиком, инъекции проводились на дому с использованием раствора лидокаина.

"Переехав к родителям в Бабаюртовский район, домашние стали выполнять лечение детям сами, в Бабаюртовскую ЦРБ не обращались. Также, со слов родителей, случилось так, что по ошибке антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, которая явилась токсичной для детей", - добавили в ведомстве.

Как сообщает региональный Минздрав, поступивший в стационар ребенок был в тяжелом состоянии, трое суток он провел на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Благодаря слаженным действиям медиков районной больницы, консультации и дистанционному мониторингу детского реаниматолога Дагестанского центра медицины катастроф маленького пациента удалось спасти. Сейчас ребенку проводится дальнейшая терапия в отделении, направленная на восстановление после последствий тяжелого состояния", - заключили в ведомстве.