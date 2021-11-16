Отбывающего наказание в рязанской колонии приговорили к 15 годам за содействие терроризму

ТАСС, 16 ноября. Осужденный, отбывающий наказание в колонии в Рязанской области, приговорен к 15 годам лишения свободы за финансирование международной террористической группировки и вовлечение в нее других заключенных. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-группе УФСБ по Рязанской области.

"Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, из которых четыре года с отбыванием в тюрьме, 11 лет - в исправительной колонии особого режима. Противоправная деятельность указанного лица была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Судебное решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, 2-й Западный окружной военный суд признал мужчину виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности ").

Установлено, что заключенный ИК-5 УФСИН по Рязанской области участвовал в финансировании международной террористической организации и вовлекал осужденных в совершение преступлений террористической направленности.