Полиция в Калужской области возбудила уголовное дело из-за угрозы убийством ребенку

ТАСС, 16 ноября. Жительница Калужской области пыталась задушить несовершеннолетнего знакомого своего сына во время выяснения причин конфликта, который ранее произошел между ними. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, ребенок подозреваемой ранее повздорил с одним из своих приятелей, женщина решила выяснить причину произошедшего и пришла домой к его родителям. "При разговоре между взрослыми произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетний сын хозяйки квартиры заступился за свою мать. Тогда гостья схватила последнего рукой за горло и стала душить, высказывая при этом угрозы", - отметили в пресс-службе.

В ходе расследования будет установлена роль всех участников конфликта, добавили в пресс-службе.