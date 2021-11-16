С генерала МВД Краковского взыскали задолженность за вещевое имущество на 80 тыс. рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы удовлетворил иск центра хозяйственного обеспечения МВД к бывшему заместителю начальника следственного департамента МВД РФ Александру Краковскому, который вместе с другим генералом Александром Бирюковым и следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняется в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Как уточнили ТАСС в районном суде, с генерала взысканы 80 тыс. рублей задолженности за вещевое имущество.

"Иск удовлетворен в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

В исковом заявлении ФКУ "Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России" просил взыскать с Краковского за вещевое имущество личного пользования с неистекшим сроком носки задолженность в размере более 80 тыс. рублей.

Ранее Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении высокопоставленных офицеров и направила материалы на доследование в СК РФ, который обжаловал возврат дела. Дело возвращено в СК на доследование. 10 июня Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил им меру пресечения, освободив из СИЗО.

Уголовное дело в их отношении было возбуждено по материалам ГУ СБ МВД председателем СК РФ Александром Бастрыкиным 1 апреля 2020 года, на следующий день фигурантов задержали сотрудники ФСБ. После этого им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), а 3 апреля Басманный суд Москвы их арестовал. Они были уволены из МВД, вину не признают. По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. СК допросил бывшего заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова.

Защита Худояна настаивала на отсутствии сговора между ним и полицейскими. Дело в его отношении повторно слушается в Коптевском суде Москвы, приговор в отношении девелопера планируется огласить 25 ноября.