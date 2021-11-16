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Спасатели проверяют информацию о пострадавших при обрушении конструкций в ТЦ в Москве

Обрушение произошло в торговом центре "На Беговой" на Хорошевском шоссе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спасатели проверяют торговый центр "На Беговой" на Хорошевском шоссе в столице после получения информации о пострадавших при обрушении конструкций. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверяется информация о пострадавших в результате обрушения конструкций в ТЦ "На Беговой" на Хорошевском шоссе. Спасатели работают на месте", - сказал собеседник агентства.

Подробности инцидента устанавливаются.

Официальным комментарием ГУ МЧС по Москве ТАСС пока не располагает.

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