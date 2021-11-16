Под Пермью в результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Чусовском районе Пермского края, в результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Сегодня около 17:30 [15:30 мск] на 43-м км дороги Полазна - Чусовой произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, автомобиль "Камаз" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Renault Fluence. В результате ДТП водитель, а также двое пассажиров легковой машины, один из которых несовершеннолетний, погибли на месте", - сказал собеседник агентства.

В данный момент также отрабатывается версия, что водитель легкового автомобиля резко перестроился перед грузовиком, чем и спровоцировал столкновение. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.