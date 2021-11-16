{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Пермью в результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Авария произошла в Чусовском районе региона, столкнулись "Камаз" и Renault Fluence

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Чусовском районе Пермского края, в результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Сегодня около 17:30 [15:30 мск] на 43-м км дороги Полазна - Чусовой произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, автомобиль "Камаз" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Renault Fluence. В результате ДТП водитель, а также двое пассажиров легковой машины, один из которых несовершеннолетний, погибли на месте", - сказал собеседник агентства.

В данный момент также отрабатывается версия, что водитель легкового автомобиля резко перестроился перед грузовиком, чем и спровоцировал столкновение. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Теги
РоссияПермский край
Двое рабочих пострадали при частичном обрушении стены в ТЦ "На Беговой" в Москве
Пострадавшие госпитализированы
Двое рабочих пострадали при частичном обрушении стены в ТЦ "На Беговой" в Москве
Читать полностью