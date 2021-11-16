Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в городе Гудермес Чеченской Республики, пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В городе Гудермес произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания в частном жилом доме. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Состояние пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на месте работают сотрудники гарнизона пожарной охраны "Гудермесский", органы дознания чрезвычайного ведомства и другие службы.

Прокуратура Чеченской Республики начала проверку в связи с ЧП, по данным ведомства, пострадали четверо детей.

"В соответствии с поручением прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова организована проверка по факту взрыва бытового газа в частном доме в г. Гудермес. По имеющейся информации, в результате данного происшествия пострадали четверо детей, которые госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе термическими ожогами", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации энергооборудования, а также деятельности контролирующих органов. "Результаты проверок взяты на особый контроль", - добавили в прокуратуре.